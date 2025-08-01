Место расположения российского танка / © Telegram / Движение "АТЕШ"

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Российский военный передал партизанам движения «Атеш» позиции танков Т-62 страны-агрессора на Запорожском направлении. Все больше оккупантов выражают готовность к сотрудничеству.

Об этом сообщило движение «Атеш».

Агент движения из российской 57-й отдельной бригады зафиксировал и оперативно передал координаты замаскированных вражеских танков Т-62 на Запорожском направлении. Благодаря точным данным украинские военные получили возможность быстро отреагировать и уничтожить технику противника.

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В «Атеш» утверждают, что все больше российских военных осознают преступный характер войны против Украины и выражают готовность к сотрудничеству.

«В последние недели фиксируются случаи передачи информации о перемещении техники, расположении командных пунктов, а также саботажа приказов и умышленного вывода техники из строя», — говорится в сообщении движения.

Место расположения российских танков / © Telegram / Движение "АТЕШ"

К слову, накануне россияне начали утверждать, что захватили Каменское в Васильевском районе Запорожской области. Но в пресс-службе Сил обороны юга опровергли эту информацию. В окрестностях Каменского продолжаются интенсивные бои, украинские войска держат позиции и наносят оккупантам значительные потери.

По данным Института изучения войны, ВСУ продвинулись и имели успех в восточной части Запорожской области.

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В то же время российская пропаганда заявляла о якобы захвате Часова Яра в Донецкой области. Однако, президент Украины Владимир Зеленский опроверг эти фейки.