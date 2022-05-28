Оккупанты начали совершать зверства даже на территории РФ: в Белгородской области стало больше заявлений об изнасиловании (аудио)

Оккупанты начали совершать зверства даже на территории РФ: в Белгородской области стало больше заявлений об изнасиловании (аудио)

Случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию русских солдат из других регионов.

В пограничной с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт российских солдат, значительно увеличилось заявление об изнасиловании.

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор оккупанта и его супруги.

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделевка", – рассказывает его жена.

По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов, включая Владивосток и Хакасию.

Оккупант сразу предостерегает свою жену, чтобы та не красилась ярко и не ходила сама поздно вечером.

"Сиди дома. Дом, работа. В темное время никуда не выходи", — заявил он.

Жена захватчика также рассказывает о девушке, которую изнасиловали пятнадцать русских солдат.

Напомним, российский оккупант рассказал, как уничтожает и пытает мирное население (аудио).

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