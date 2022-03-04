Оккупанты начать прятать снаряды в жилых домах: что делать в случае обнаружения взрывного устройства

Оккупанты начать прятать снаряды в жилых домах: что делать в случае обнаружения взрывного устройства

Взрывные устройства находили в строительных мешках.

Российские оккупанты начали прятать боевые снаряды в подвалах жилых домов.

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Об этом сообщается на официальной странице Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины в Facebook.

"Участились сообщения от граждан об обнаружении в подвалах жилых домов спрятанных боевых снарядов. Взрывные устройства находили в строительных мешках. Оккупанты готовят террористические акты", — говорится в сообщении.

В общем, специалисты советуют быть бдительными и в случае обнаружения подозреваемого на взрывоопасность предмета соблюдать правила безопасности:

сообщить о находке представителям полиции, охраны, аварийно-спасательных служб;

зафиксировать время обнаружения боеприпасов;

не пользоваться источниками открытого огня и не курить возле находки;

не касаться и не двигать находку;

оставить место обнаружения боеприпасов и не пускать туда других людей;

дождаться прибытия оперативно-следственной группы и саперов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед.

Боевых бронированных машин – 939 ед.,

артиллерийских систем –105 ед.,

РСЗО — 50 ед.,

средства ПВО – 18 ед.,

самолетов – 33 ед. (уточняется),

вертолетов – 37 ед.,

автомобильной техники – 404 ед.,

легкие скоростные катера — 2 ед.,

цистерн из ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: