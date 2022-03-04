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Оккупанты начать прятать снаряды в жилых домах: что делать в случае обнаружения взрывного устройства

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Взрывные устройства находили в строительных мешках.

Российские оккупанты начали прятать боевые снаряды в подвалах жилых домов.

Об этом сообщается на официальной странице Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины в Facebook.

"Участились сообщения от граждан об обнаружении в подвалах жилых домов спрятанных боевых снарядов. Взрывные устройства находили в строительных мешках. Оккупанты готовят террористические акты", — говорится в сообщении.

В общем, специалисты советуют быть бдительными и в случае обнаружения подозреваемого на взрывоопасность предмета соблюдать правила безопасности:

  • сообщить о находке представителям полиции, охраны, аварийно-спасательных служб;
  • зафиксировать время обнаружения боеприпасов;
  • не пользоваться источниками открытого огня и не курить возле находки;
  • не касаться и не двигать находку;
  • оставить место обнаружения боеприпасов и не пускать туда других людей;
  • дождаться прибытия оперативно-следственной группы и саперов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед.
  • Боевых бронированных машин – 939 ед.,
  • артиллерийских систем –105 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 18 ед.,
  • самолетов – 33 ед. (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед.,
  • автомобильной техники – 404 ед.,
  • легкие скоростные катера — 2 ед.,
  • цистерн из ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

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