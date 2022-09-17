Оккупанты начинают брать для войны мужчин с новых временно оккупированных территорий — горсовет Мариуполя

В горсовете призвали мариупольцев быть осторожными и не верить предложениям российских захватчиков.
Оккупанты постепенно начинают брать для войны мужчин с новых временно оккупированных территорий.
Об этом говорится в Telegram-канале Мариупольского городского совета.
"После Харьковского контрнаступления ВСУ россияне отказываются ехать воевать в Украину. Недавно в так называемой "ЛНР" женщины устроили бунт, чтобы их мужчин не возвращали на фронт. Поэтому захватчики прибегли к вербовке людей из тюрем и непризнанных республик. Уже постепенно начинают брать мужчин с новых временно оккупированных территорий в Мариуполе для этого распространялись смс-сообщения, что усложнится с получением паспорта РФ, что увеличивает шансы отправиться принудительно на фронт в качестве "пушечного мяса", — говорится в сообщении.
Поэтому в горсовете призвали мариупольцев быть осторожными и не верить предложениям российских оккупантов.
"Сейчас у них панические настроения и они могут прибегнуть к разным инструментам, чтобы отправить на фронт людей "второго сорта" — находящихся под оккупацией людей", — добавили в горсовете.
Напомним, под Изюмом нашли убитых украинских военных, у которых были связаны руки.
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