Оккупанты начинают готовиться к прорыву на Криворожском направлении – депутат

Российские войска планируют выйти на границы Херсонской области, а также стали готовиться к прорыву на Криворожском направлении.

Однако атаки оккупантов постоянно отражаются украинскими войсками.

Об этом депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал "24 каналу".

Он сообщил, что сейчас у жителей временно захваченного Херсона наблюдается высокий подъем настроения. Все из-за устойчивых стратегических успехов ВСУ, которые продолжаются в регионе уже более месяца.

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"Так оккупанты начинают якобы готовиться к прорыву на Криворожском направлении, выходу на границы Херсонской области", — сказал местный депутат, добавив, что россияне пытаются делать это самостоятельно.

Хлань заверил, что сводки оперативного командования "Юг" свидетельствуют о том, что атаки российской армии постоянно отражаются и ее войска откидываются еще дальше на самые невыгодные позиции.

Депутат также отметил постоянное увеличение количества освобожденных от оккупантов населенных пунктов Херсонщины, как бы россияне ни пытались выходить на админграницы области.

Напомним, глава военной администрации Александр Вилкул подтвердил, что Россия стягивает военную технику и живую силу в направлении Кривого Рога, однако город готов к вероятному наступлению и построил мощную оборону.

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