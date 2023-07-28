Оккупанты накапливают силы для атак на инфраструктуру — Гуменюк

Россия накапливает силы, чтобы усилить атаки на инфраструктуру и прибрежную зону Украины.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в телемарафоне.

"Враг накапливает силы, чтобы усилить атаки на нашу инфраструктуру, прибрежную зону и т.д. Из радиоперехватов мы слышим, что оккупанты предупреждают в море гражданские суда о невозможности следования в украинские порты", — подчеркнула Гуменюк.

Она также добавила, что находившийся в последние дни мощный шторм принес к побережью Черного моря немало российских мин.

Гуменюк рассказала о ситуации на Кинбурнской косе. Там россияне хоронят свою технику за домами гражданских жителей. Кроме того, оккупанты минуют окрестности сел, чтобы мирные украинцы не смогли покинуть свои населенные пункты.

"Однако мы все равно успешно работаем по артиллерии оккупантов, когда те выводят свое оружие на огневые позиции. Морально-психологический дух россиян, находящихся на Кинбурнской косе, крайне низок. Там не проводится ротация из-за нехватки личного состава. Поэтому они купили билет в один. конец", — отметила спикер.

Напомним, также в ВСУ предупреждают о новых атаках россиян. В последующие дни возможны массированные удары армии Российской Федерации. оккупанты, вероятно, не откажутся от комбинированных атак с применением различных видов вооружения.

Читайте также: