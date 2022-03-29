Оккупанты накапливают силы в Луганской области — Гайдай

ВСУ держат позиции.

На территории всей Луганской области, подконтрольной Украине, продолжаются постоянные обстрелы. Российская армия пытается совершить прорыв в Попасной, Рубежном.

Об этом во время телемарафона сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет Суспільне.

Он добавил, что российские наемники обстреляли Лисичанск, Северодонецк, все населенные пункты Горной общины, Попасную, Кременную. Оккупанты накапливают силы, чтобы совершить прорыв и выйти на географические границы Луганской области.

"Только в Рубежном удалось им зайти частично на окраины города. Но я думаю, что наши защитники в ближайшее время их выбьют, потому что уже по флангам оттесняют. Все попытки российских военных продвинуться и захватить дальше город не удаются. Десятки людей теряют, технику оставляют на поле боя. Поэтому они продолжают обстреливать из всего вида вооружения, которое у них есть и самолетами тоже просто назло", — сказал руководитель Луганской областной военной администрации.

По словам Сергея Гайдая, вооруженные силы РФ планируют уничтожить все, чтобы негде было людям спрятаться. Также он добавил, что на захваченных территориях люди не чувствуют себя свободно, начались репрессии, ищут семьи военнослужащих, ранее участвовавших в освобождении наших территорий.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов в Луганской области погиб местный житель.

Читайте также: