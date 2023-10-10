Оккупанты накапливают силы: в ВСУ рассказали о ситуации вокруг Бахмута

На Бахмутском направлении минимизировалось количество сражений. Враг накапливает силы в самом городе.

Об этом сказал заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко в эфире телеканала "Эспрессо".

"На западных, южных и юго-западных окрестностях Бахмута ВСУ пытаются прогрызать оборону противника и продвигаться вперед, находя слабые места в обороне врага. Наблюдаем стандартную ситуацию с интенсивными артиллерийскими обстрелами со стороны врага", — рассказал он.

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По его словам, Силы обороны ведут воздушную разведку, обнаруживая передвижение противника и нанося огненное поражение захватчикам", — подчеркнул Тарасенко.

"Предпочтительно происходят артиллерийские бои. Наблюдаем накопления сил оккупантов как в самом городе, так и в близлежащих селах. Вероятно, враг будет контратаковать. Или он пытается создать резерв, чтобы реагировать на продвижение ВСУ на Бахмутском направлении", — отметил Тарасенко.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на нескольких направлениях. В частности, украинские защитники добились успехов вблизи Клищиевки и Андреевки на Бахмутском направлении, а также в районе Вербового Запорожской области.

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