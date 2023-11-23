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Оккупанты накапливают технику и усиливают атаки на одну из областей Украины

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Оккупанты накапливают технику и усиливают атаки на одну из областей Украины

Российские военные / Фото: Associated Press

По данным ОВА, Купянское направление остается самым тяжелым на территории Харьковской области.

Российские военные на Купянском направлении накапливают технику и усиливают атаки.

Об этом рассказал на брифинге 23 ноября руководитель ОВА Олег Синегубов, передает Общественное.

"Враг усиливает атаки. На этом направлении фиксируем новое накопление техники. Это связано с тем, что враг терпит почти каждый день большие потери среди живой силы, техники и вооружения. Он ее пополняет, чтобы штурмовые действия продолжить", — подчеркнул чиновник.

По его словам, Купянское направление остается самым тяжелым на территории Харьковской области. В течение суток ВСУ отразили 12 штурмов россиян.

"Противник обстрелял около 12 населенных пунктов. У нас остаются опасными Купянское и Боровское направления", — рассказал руководитель обладминистрации.

Напомним, еще 10 ноября глава Харьковской ОВ предупреждал, что Россия готовится усилиться на Купянском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
279
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