Оккупанты накивали пятками: как аэроразведка ВСУ подавила вражеских минометчиков (видео)

Украинские бойцы сделали так, чтобы российский миномет умолк.

Аэроразведчики из 32-й отдельной механизированной бригады подавили своими ударами российских минометчиков, мешавших работать украинской пехоте.

Об этом сообщили в 32 ОМБр и опубликовали видео.

"Наши ребята с аэроразведки придавили вражеских минометчиков, мешавших работать нашей пехоте", – указано в заявлении бригады.

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На выложенном видео видно, как украинские защитники сбрасывают с дрона взрывчатку на позицию российских оккупантов, после чего враг начинает убегать.

"После первого "предупреждения" расчет начал убегать, теряя "портянки", а миномет замолчал", – отчитались украинские защитники.

Аэроразведка ВСУ показала видео, как "унимала" оккупантов

К слову, по данным Генштаба ВСУ на 10 октября, российские войска потеряли на фронте еще семь своих артиллерийских систем. А с начала полномасштабного вторжения Россия лишилась в общей сложности 6713 артсистем.

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