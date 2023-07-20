Оккупанты накопили большие силы на Бахмутском направлении — эксперт

Российские захватчики сконцентрировали на Бахмутском направлении огромное количество войск. В то же время оккупанты пытаются контрнаступательными действиями на Лиманском и Купянском направлениях отвлечь Силы обороны Украины.

Также читайте Сырский заявил, что оккупанты в Бахмуте находятся в полуокружении

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.), директор Агентства по реформированию сектора безопасности, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун

Он заявил, что российские захватчики могли в Бахмутском направлении подготовить дополнительные силы и линии обороны.

"Тем более что они там уже стояли перед наступлением на Бахмут, когда начиналась эта вся кампания. Поэтому я подозреваю, что если они и будут отходить, то на эти линии. К сожалению, у них накоплено на том направлении огромное количество войск, мы знаем те цифры, которые озвучивались нашим командованием", — заявил Ягун.

Он отметил, что у российских военных не очень положительное морально-психологическое положение, потому что они понесли большие потери, но ничего серьезного добиться не смогли.

“Бахмут сейчас стоит реально перед ситуацией, когда он может быть уволен, причем уволен гораздо меньшей кровью и гораздо более красивым методом. Скорее всего, в ближайшее время и россиянам предстоит принимать сложное для них решение: либо оставаться в Бахмуте закрытыми и сделать еще одну Брестскую крепость в окружении, либо уходить. Я думаю, что, вероятнее всего, пройдет неделя-две, и решение будет принято положительное для нас”, — считает он.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали применять кассетные боеприпасы против российских оккупантов.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские защитники "прогрызают" оборону российских оккупантов на Мелитопольском направлении и не дают врагу вернуться на утраченные позиции.

Читайте также: