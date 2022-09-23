Оккупанты накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией Марганец: двое погибших и девять раненых

Утром 23 сентября россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район. Оккупанты из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганец. На мирные города было выпущено почти 30 снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В результате вражеской атаки в Марганце погибли два человека: мужчина и женщина. По предварительной информации, девять мирных жителей получили ранения. Трое из них спасатели достали из-под завалов.

Кроме того, из-за атаки произошло возгорание дома. Спасателям удалось ликвидировать пожар. Кроме того, российские снаряды повредили восемь домов, а один разрушен полностью.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Из-за атаки армии РФ без света остались 2,2 тыс. семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии.

В Никополе в результате вражеского удара изуродовано десять домов. На месте обстрелов работают спасатели и полиция, отметил глава ОВА.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, начались 212 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также: