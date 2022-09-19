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Оккупанты накрыли Никопольский райн "Градами" и тяжелой артиллерией: выпущено более 40 снарядов (фото)

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Оккупанты накрыли Никопольский райн "Градами" и тяжелой артиллерией: выпущено более 40 снарядов (фото)

Фото: Associated Press

Российские войска продолжают обстреливать Днепропетровщину.

В ночь на 19 сентября армия агрессорки России накрывала "Градами" и тяжелой артиллерией Никопольский район. Во вражеский огонь попали две общины района: Никопольская и Марганецкая.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, россияне выпустили на мирные города и села более 40 снарядов. По предварительной информации, люди в результате вражеских обстрелов не пострадали.

В Никополе и в его окрестностях российские снаряды изуродовали до 10 домов, несколько хозяйственных сооружений, авто, водопровод и линию электропередач.

В Марганецкой общине обстрелы оставили без света более 2500 семей. Энергетики уже работают над тем, чтобы ликвидировать последствия атаки.

"В других районах области ночью кричала сирена, но обошлось без атак и в эту минуту спокойно", — подчеркнул руководитель ОВА.

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© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, начались 208 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили российские атаки в районе трех населенных пунктов. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 19 сентября.

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