Оккупанты накрыли Никопольский райн "Градами" и тяжелой артиллерией: выпущено более 90 снарядов

В ночь на 17 сентября армия агрессорки России накрывали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией. Во вражеский огонь попали три общины района: Никопольская, Марганецкая и Мировская.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты атаковали шесть раз. Россияне выпустили на мирные города и деревни более 90 снарядов.

По предварительной информации, люди в результате вражеских обстрелов не пострадали. Изуродованы дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач. В одном из сел Мировской общины исчезла связь.

"В других районах области ночью кричала сирена, но обошлось без атак и в эту минуту спокойно", — подчеркнул руководитель ОВА.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, начались 206 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ 17 сентября.

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