Оккупанты накрыли Никопольский райн "Градами" и тяжелой артиллерией: выпущено более 90 снарядов

Российские войска продолжают обстреливать Днепропетровщину.
В ночь на 17 сентября армия агрессорки России накрывали Никопольщину "Градами" и тяжелой артиллерией. Во вражеский огонь попали три общины района: Никопольская, Марганецкая и Мировская.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, оккупанты атаковали шесть раз. Россияне выпустили на мирные города и деревни более 90 снарядов.
По предварительной информации, люди в результате вражеских обстрелов не пострадали. Изуродованы дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач. В одном из сел Мировской общины исчезла связь.
"В других районах области ночью кричала сирена, но обошлось без атак и в эту минуту спокойно", — подчеркнул руководитель ОВА.
Напомним, начались 206 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ 17 сентября.
Читайте также:
- В Ростове подбитым оккупантам, штурмовавшим Авдеевку, отказали в лечении — Генштаб
- Во время контрнаступления ВСУ маневрируют в трех районах Херсонщины — ISW
- Окружение авиастервятниками: Россия стянула к границе Украины 800 самолетов и вертолетов