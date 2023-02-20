"Оккупанты накрыли огнем, даже не успели побывать в бою": новые подробности о смерти мобилизованного из Тернополя

На днях Сеть всколыхнула новость о смерти мобилизованного из Тернополя 33-летнего Богдана Покитко, которого отправили на фронт без должной подготовки. Военный пробыл на войне всего 5 дней и погиб.

Подруга семьи и волонтер Оксана Огородник рассказала новые подробности о смерти Богдана Покитко, пишут "Факты".

В 2022 году мобилизовали старшего брата Богдана – Михаила Покитко.

"Как только Мишу призвали, я обратилась к нему и предложила помощь по закупке амуниции. Михаил сказал, что всего достаточно, но будем поддерживать связь", — рассказала женщина.

16 января 2023 повестку уже вручили Богдану — в день его рождения на автобусной остановке. Он прошел медосмотр и 18 января стал солдатом Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что опыта службы в армии у Богдана Покитко не было. Мужчину зачислили в роту охраны Тернопольского военкомата, он стоял в караулах и по приказу участвовал в раздаче повесток. На полигоне был только раз, там он отстрелял не больше одного магазина. Больше никаких учений он не проходил.

"11 февраля Богдан получил приказ отправляться на Донбасс, хотя в военкомате понимали, что он не подготовлен. Его отпустили собрать вещи. 12 февраля он уже был на Донецком направлении. Оттуда Богдан звонил по телефону брату и говорил, что их где-то должны отправить в направлении Бахмута в составе горно-штурмовой бригады, где воюют как правило ловкие и обученные пехотинцы, меня очень удивило, на что Михаил ответил, что это все произошло за два дня и он сам в шоке, ведь матери сообщили, что Богдан едет на учения во Львове. Они действительно так думали. А потом уже не хотели пугать ее. Да и сам Богдан такой человек, который никогда не будет жаловаться, сбегать", — говорит Оксана.

Однако, по словам женщины, уже по дороге на позиции связь с Богданом оборвалась.

Брат Михаил 16 февраля утром написал Оксане, что Богдану нужно заказать бронежилет и каску лучшего качества и высочайшего уровня защиты, потому что переживает за него. Однако Михаил не знал, что конкретно выполняет Богдан.

"Я расспрашивала Михаила, чем именно занимается Богдан, какую работу выполняет, чтобы знать, какую обувь купить. Михаил ответил, что ничего не знает, потому что не может дозвониться. Мы ждали сутки. Новостей не было. Уже на следующий день Михаил попросил прекратить с закупками, а через два часа сообщил, что Богдан погиб в результате обстрела. Но пока подробностей у нас нет. Есть версия, что рашисты просто накрыли огнем бойцов и они даже не успели побывать в бою", — говорит Оксана.

Что известно о смерти мобилизованного Богдана Покитко на передовой

Богдану Покотко 16 января вручили повестку на автобусной остановке. Он прошел медосмотр и 18 января стал военным ВСУ. Военный пробыл на войне всего 5 дней и погиб.

Как рассказал журналист Юрий Бутусов, 14 февраля Богдан позвонил по телефону коллегам по работе и рассказал, что он находится в Славянске.

"Быстро позвонил коллегам по работе, сказал, что находится в Славянске, они ждут нового командира и в составе пополнения будут зачислены в 10-ю горно-штурмовую бригаду, где его, конечно, восприняли как пехотинца, который готов выполнять задачи на первой Богдан видел, что некоторые бойцы по пополнению говорят, что они ограниченно пригодны, но Богдан считал недостойным объявлять свою неподготовленность, он решил без всяких жалоб выполнять все приказы. 16 февраля Богдан Покитко погиб в бою", — написал журналист.

Пресс-секретарь тернопольского ТЦК Елена Величанская сообщила, что сейчас они проводят проверку и устанавливают ответственных за подготовку военных. Там заявляют, что такой инцидент у них "несистемный".

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