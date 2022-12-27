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Оккупанты накрыли огнем отделение больницы с роженицами в Херсоне: первые детали (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Оккупанты накрыли огнем отделение больницы с роженицами в Херсоне: первые детали (фото)

ФОТО: Кирилл Тимошенко/Telegram

Чудом никто не пострадал, потому что и медики, и пациенты находились в укрытии.

Вечером вторника, 27 декабря, российская армия обстреляла родильное отделение больницы в Херсоне. В то время в медучреждении было 5 женщин после родов. До атаки врачи успели провести кесарево сечение.

Об этом написал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Спасло и врачей, и рожениц то, что они находились в укрытиях.

"Россияне обстреляли родильное отделение больницы. Обстреляли место, где сегодня родилось 2 ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится 5 женщин после родов. Чудом никто не пострадал. И медики, и пациенты находились в укрытии", — говорится в его сообщения.

ФОТО: Кирилл Тимошенко/Telegram / ©
ФОТО: Кирилл Тимошенко/Telegram
ФОТО: Кирилл Тимошенко/Telegram / ©
ФОТО: Кирилл Тимошенко/Telegram

В Офисе президента отреагировали на террористическую атаку россиян. Руководитель ОП Андрей Ермак заверил, что ответственность понесут и те, кто отдал приказ, и те, кто выполнял его.

"Что будет с теми, кто отдавал приказы и выполнял? В общем, не завидую им. Мы по каждому болотному ничтожеству доведем дело до логического завершения", — написал Ермак у себя на странице в Telegram.

Россия ежедневно обстреливает Херсон

Ситуация в Херсоне каждый день становится хуже. Российские военные наращивают интенсивность обстрелов города. Они бьют по жилым кварталам днем и ночью, применяя снаряды, мины и реактивные ракеты, а в последнее время накрывают зажигательными боеприпасами.

Ситуация в последние дни очень напряженная, поэтому херсонцам советуют эвакуироваться. Как это сделать и куда можно бесплатно переехать – читайте ЗДЕСЬ.

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Дата публикации
Просмотры
3993
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