Оккупанты накрыли огнем отделение больницы с роженицами в Херсоне: первые детали (фото)

Чудом никто не пострадал, потому что и медики, и пациенты находились в укрытии.
Вечером вторника, 27 декабря, российская армия обстреляла родильное отделение больницы в Херсоне. В то время в медучреждении было 5 женщин после родов. До атаки врачи успели провести кесарево сечение.
Об этом написал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Спасло и врачей, и рожениц то, что они находились в укрытиях.
"Россияне обстреляли родильное отделение больницы. Обстреляли место, где сегодня родилось 2 ребенка. До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится 5 женщин после родов. Чудом никто не пострадал. И медики, и пациенты находились в укрытии", — говорится в его сообщения.
В Офисе президента отреагировали на террористическую атаку россиян. Руководитель ОП Андрей Ермак заверил, что ответственность понесут и те, кто отдал приказ, и те, кто выполнял его.
"Что будет с теми, кто отдавал приказы и выполнял? В общем, не завидую им. Мы по каждому болотному ничтожеству доведем дело до логического завершения", — написал Ермак у себя на странице в Telegram.
Россия ежедневно обстреливает Херсон
Ситуация в Херсоне каждый день становится хуже. Российские военные наращивают интенсивность обстрелов города. Они бьют по жилым кварталам днем и ночью, применяя снаряды, мины и реактивные ракеты, а в последнее время накрывают зажигательными боеприпасами.
Ситуация в последние дни очень напряженная, поэтому херсонцам советуют эвакуироваться. Как это сделать и куда можно бесплатно переехать – читайте ЗДЕСЬ.
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