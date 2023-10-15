Оккупанты накрыли огнем Золотую Балку — известно о 28 "прилетах" (фото)

На Херсонском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск и покрыл огнем Золотую Балку. Зафиксировано около 28 "прилетов".

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В селе сообщают о попадании в частный дом и хозяйственные постройки.

Россияне покрыли огнем Золотую Балку Фото: Херсонская ОВА

Также повреждено здание детского сада.

Россияне покрыли огнем Золотую Балку Фото: Херсонская ОВА

Напомним, враг сосредотачивает силы на нескольких направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Там продолжаются тяжелые бои.

Россияне покрыли огнем Золотую Балку Фото: Херсонская ОВА

А ночью кафиры нанесли удар иранскими БПЛА по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

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