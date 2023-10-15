Оккупанты накрыли огнем Золотую Балку — известно о 28 "прилетах" (фото)

О последствиях вражеских обстрелов сообщает Херсонская ОВА.
На Херсонском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск и покрыл огнем Золотую Балку. Зафиксировано около 28 "прилетов".
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
В селе сообщают о попадании в частный дом и хозяйственные постройки.
Также повреждено здание детского сада.
Напомним, враг сосредотачивает силы на нескольких направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Там продолжаются тяжелые бои.
А ночью кафиры нанесли удар иранскими БПЛА по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
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