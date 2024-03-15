Оккупанты накрыли ракетами Одессу: погибли два человека, все подробности атаки

В Одессе из-за российской утренней атаки есть травмированы люди и погибшие. Оккупанты ударили в курортный район города.

ТСН.ua все, что известно о коварном ударе.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 11:01. В Одессе мощный взрыв прогремел в 11:04, тогда в Воздушных силах сообщали о ракете в направлении города. После этого в городе слышали повторный взрыв.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе ударов баллистическим вооружением южным областям. Потому жителей призывали перейти в укрытие.

"В результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие. На месте работают все соответствующие службы. Данные уточняются", — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА добавил, что на месте удара работают соответствующие службы.

Пока неизвестно, какое оружие применили оккупанты.

"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на месте. Среди медиков и спасателей также тяжело ранены. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь", — впоследствии сообщил детали Кипер.

По предварительной информации "Думская", одна из ракет попала по жилому дому на юге города, вспыхнул пожар.

"По предварительным данным, во время обстрела пострадали 35 человек", – пишет издание.

В Одесском горсовете отметили, что находившиеся в школах и садах дети сейчас в безопасности.

Ранее стало известно, что оккупанты ночью устроили атаку по Украине. Больше об этом читайте в новости.

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