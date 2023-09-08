Оккупанты налаживают у себя производство "шахедов": Гуменюк назвала признаки

Россия пытается изготовить собственную версию иранских дронов-камикадзе "шахед", которыми атакует украинские города.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Совершенно очевидно, что у них уже налажена какая-то часть производства, потому что они даже на закрылках кичатся соответствующей маркировкой. Происходит маркировка специфическими буквами как раз для российского алфавита, которых нет даже у других славянских. Также мы видим, что есть активность грузовых воздушных бортов по направлению Тегеран-Москва и Тегеран-Симферополь", – сказала она.

Напомним, американское издание The Washington Post получило внутренние документы с зимы 2022 по весну 2023 года о сотрудничестве Москвы и Тегерана в производстве "шахедов".

Во внутренних документах указан завод по производству иранских беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Согласно плану, к 2025 году по плану должны выпустить 6000 "шахедов".

Россия и Иран сотрудничают в формате "франшизы": Иран поделился с Россией проектной документацией и собственными компонентами для производства дронов, а российская сторона должна на этой основе воспроизвести производство, масштабировать его и решить проблемы с дефицитными компонентами и логистикой.

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