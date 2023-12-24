Оккупанты намеренно используют химическое оружие против ВСУ в районе Крынок — ISW

Оккупанты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России, очевидно, используют химическое оружие против украинских военных. Это нарушение Конвенции о запрете химического оружия, участником которой является РФ.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

В пятницу, 22 декабря, 810-я отдельная бригада морской пехоты РФ опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, в котором рассказала о радикальном изменении тактики, которую оккупанты применяют против украинских военных в Крынках Херсонской области.

"В сообщении утверждается, что подразделения 810-й морской пехотной бригады морской пехоты провели ротацию в районе Крынок и применяют новую тактику "сброс гранат К-51 с беспилотников" на украинские позиции, чтобы выкурить украинские силы с их позиций и подвергнуть их обстрелу с разных видов оружия", — говорится в отчете.

Захватчики также опубликовали кадры, на которых видно, как такую К-51 сбросили на украинскую позицию, скорее всего, в Крынках.

Аэрозольные гранаты К-51 наполнены раздражающим газом CS – разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками.

Аналитики подчеркнули, что Конвенция о запрещении химического оружия запрещает использование гранат К-51, и РФ является государством-участником КЗХО с 1997 года.

В ВСУ пока не могут подтвердить информацию аналитиков.

"У нас пока нет верифицированных данных об этом. Мы изучаем обстановку, собираем данные по разным направлениям в зоне нашей ответственности. Если будет зафиксирован такой факт, и он будет подтвержден, конечно, он будет и обнародован", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, аналитики Института изучения войны информировали, что ВСУ удерживают позиции на левобережье Херсонщины и перебрасываю туда подкрепление, а у российских войск там возникли новые проблемы.

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