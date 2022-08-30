Оккупанты намеренно обстреляли эвакуационную колонну авто мирных жителей на Запорожье — Федоров

В понедельник, 29 августа, российские военные специально обстреляли колонну автомобилей мирных жителей в серой зоне Запорожской области, которые стояли в очереди на выезд на подконтрольную территорию Украины.

Люди были вынуждены прятаться либо под машинами, либо со стороны авто. По данным местных властей, к счастью, пострадавших нет.

Об этом в эфире совместного телемарафона рассказал мэр Иван Федоров.

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"После Мелитополя люди едут в Васильевку, из которой выезжают через единую транспортную артерию на подконтрольную правительству Украины территорию. Вчера был довольно печальный факт, когда рашисты намеренно выпустили большое количество автомобилей из Васильевки и в серой зоне расстреляли колонну с нашими гражданскими жителями. На расстоянии 50-100 м были взрывы, наши люди должны были выбегать из машин и прятаться под машинами или с другой стороны под машинами. Вчера рашисты намеренно расстреляли наших гражданских. К счастью, пострадавших нет. Мы понимаем, что оккупанты делают все, чтоб люди не хотели выезжать с оккупированных территорий, чтобы там их использовать как заложников", — сказал мэр.

Заметим, когда на юге началось украинское контрнаступление, оккупационная "власть" Херсона бежала в Россию. В частности, коллаборант Стремоусов сбежал в РФ и поселился в воронежской гостинице.

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