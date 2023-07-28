Оккупанты намеренно палят украинские леса: что происходит с природой (жуткое видео)

Из-за уничтожения более 6 тысяч гектаров леса начал меняться уровень грунтовых вод, уровень воды в некоторых озерах резко начал подниматься.
Оккупанты намеренно курят украинские леса и устраивают экоцид.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Лес горит, все горит, выгорает. Там, где идут боевые действия, там просто сожжена земля. Все выгорает. Если не тушить, то оно выгорит все, а если тушить, то ты уже цель", – рассказывают операторы БПЛА Нацгвардии.
Из-за уничтожения более 6 тысяч гектаров леса начал меняться уровень грунтовых вод. Кое-где стали появляться болота, а уровень воды в некоторых озерах резко начал подниматься.
Уничтожение лесов в Донецкой области в будущем ощутят и в соседних областях. Весь Юго-Восток Украины все чаще будут накрывать пыльные бури из Средней Азии.
Жуткие кадры лесных пожаров – на видео
оккупанты намеренно курят украинские леса. «Лес горит, все горит, выгорает. Там, где идут боевые действия, там просто сожжена земля. Всё выгорает. Если не тушить, то оно выгорит все, а если тушить, ты уже цель», – рассказывают операторы БПЛА Нацгвардии. Из-за уничтожения более 6 тысяч гектаров леса начал меняться уровень грунтовых вод. Кое-где стали появляться болота, а уровень воды в некоторых озерах резко начал подниматься. Уничтожение лесов в Донецкой области в будущем ощутят и в соседних областях. Весь Юго-Восток Украины все чаще будут накрывать пыльные бури из Средней Азии. Жуткие кадры лесных пожаров – в видеоОпубликовано МВД Украины Пятница, 28 июля 2023 г.
Напомним, в Минприроды оценили стоимость ущерба для окружающей среды от войны : ежедневно — 4 млрд гривен.
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