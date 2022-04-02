Оккупанты намерены выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей — Генштаб ВСУ

По имеющейся информации, враг намерен окружить группировку ООС.

Российские оккупанты намерены осуществить выход на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Об этом 2 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Российские захватчики продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего Государства. По имеющейся информации, у врага есть намерения окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. С целью сковывания действий наших войск будет продолжать удержание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, предположительно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины (с Республикой Беларусь и Российской Федерацией соответственно)", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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