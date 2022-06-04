Оккупанты нанесли 14 ударов по Донетчине: били по 11 населенным пунктам

За прошедшие сутки оккупанты страны-агрессора России нанесли 14 ударов по Донецкой области.
Россияне обстреляли 11 населённых пунктов в регионе. Российские войска били по Авдеевке, Краматорску, Константиновке, Соледаре, Марьинке, Васильевке, Нью-Йоркце, Маяках, Соколу, Керамике, Новомихайловке.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
В результате обстрелов погибших нет. Впрочем, есть раненые мирные жители. Разрушения получили 14 гражданских объектов: жилые дома и критическая инфраструктура, повреждены линии электропередач, админздание ТЭС.
Армия Российской Федерации обстреляла Донецкую область из ракетных комплексов "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, танков, стрелкового оружия.
Как сообщалось, оккупанты сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлении х. При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, усилил группировку за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса, в городе продолжаются бои.
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