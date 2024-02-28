Оккупанты нанесли 234 удара по Запорожской области: убили бабушку, есть разрушения (фото)

Поступило 27 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Российские войска нанесли 234 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области в течение 27 февраля. В результате атак есть разрушения, погибшая и раненый.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Оккупанты устроили 27 атак дронами по Новоданиловке, Малиновке, Малой Токмачке и Роботино. Враг 11 раз обстрелял из РСЗО Малую Токмачку и Роботино, а также ударил девятью авиаснарядами по Орехову, Малой Токмачке, Левадному и Роботино.

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187 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Малиновки, Пятихаток, Приморского, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 27 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры.

В результате вражеского снаряда во временно оккупированном селе Новое Пологовского района погибла 76-летняя жительница. В результате артудара по прифронтовому Орихову получил ранения 53-летний мужчина.

Разрушение в результате обстрела Запорожской области/Фото: Телеграм-канал Ивана Федорова

Напомним, российские захватчики ударили по Украине ракетами С-300 и дронами-камикадзе в ночь на 28 февраля. Украинские военные уничтожили 10 вражеских БПЛА.

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