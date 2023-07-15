Оккупанты нанесли 50 авиационных ударов по Украине за сутки: новости с фронта от Генштаба ВСУ

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА Shahed-136/131 и зенитными управляемыми ракетами по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты ударили по территории Украины 17 беспилотниками иранского производства типа Shahed и 1 зенитной управляемой ракетой с ЗРК С-300. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены 16 "шахедов". Также враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 15 июля.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 32 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, Карповичей и Камня Черниговской области; Белокопытового, Малушиного, Бояро-Лежачих Сумской области, а также Казачьей Лопани, Нескучного, Мороховца, Терновой Харьковской области.

противник в течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, Карповичей и Камня Черниговской области; Белокопытового, Малушиного, Бояро-Лежачих Сумской области, а также Казачьей Лопани, Нескучного, Мороховца, Терновой Харьковской области. На Купянском направлении украинские воины держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелы противника подверглись Двулетняя, Западное, Каменка, Кисловка, Берестово, Фиголовка Харьковской области.

украинские воины держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелы противника подверглись Двулетняя, Западное, Каменка, Кисловка, Берестово, Фиголовка Харьковской области. На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Федоровка, Веселое Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

оккупанты вели безуспешные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Нанесли авиационные удары в районах Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Федоровка, Веселое Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары у Ступочек и Дилиевки. От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе, Дружба, Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области.

украинские защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары у Ступочек и Дилиевки. От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе, Дружба, Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное и Южное Донецкой области. На Авдеевском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в Первомайском районе. Нанесли авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. Также осуществили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Керамик, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

захватчики вели безуспешные наступательные действия в Первомайском районе. Нанесли авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. Также осуществили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Керамик, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление руссийских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе, Красногоровки, Марьинки, Победы и Георгиевки Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление руссийских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе, Красногоровки, Марьинки, Победы и Георгиевки Донецкой области. На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Макаровка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка.

россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Макаровка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанесли авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового и Казацкого Херсонской области. Совершили артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди них — Свободное поле, Малая Токмачка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье Запорожской области; Антоновка, Тягинка, Чернобаевка, Никольское, Кизомис Херсонской области и Херсон. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Ответ ВСУ

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.