Оккупанты нанесли 57 авиационных ударов по Украине за сутки: новости с фронта от Генштаба ВСУ

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

По уточненной информации, за прошедшие сутки РФ нанесла ракетные удары по Украине, применив 11 крылатых ракет "Калибр", 7 из которых были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил, 3 ракеты "Калибр" попали по городу Львов и 1 ракета — по частному дома в Черкасской области. В результате российских террористических атак на Львов, к сожалению, есть 7 погибших мирных людей, более 35 — получили ранения разной степени тяжести. Повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 57 авиационных ударов, 4 из которых — иранскими ударными БпЛА типа Shahed. Все 4 дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО. Также оккупанты совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, русская армия обстреливала мирные населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области. В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе в районах Старые Вырки, Искрисковщина, Екатериновка, Запсиля Сумской области и Чернещина, Одноробовка, Гоптовка Харьковской области.

противник нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области. В течение суток произвели минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе в районах Старые Вырки, Искрисковщина, Екатериновка, Запсиля Сумской области и Чернещина, Одноробовка, Гоптовка Харьковской области. На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Кисловка Харьковской области.

украинские воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении враг предпринимал попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Кармазиновки и Невского Луганской области и Тернов, Ивановки и Федоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

враг предпринимал попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Кармазиновки и Невского Луганской области и Тернов, Ивановки и Федоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского. Украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

украинские защитники успешно отразили атаки противника в районе населенного пункта Берховка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского. Украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области. На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиаудары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. Также противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Желане, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиаудары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. Также противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Желане, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них - Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них - Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанесли авиационный удар возле Угледара. Обстреляли более 15 населенных пунктов, в частности, Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанесли авиационный удар возле Угледара. Обстреляли более 15 населенных пунктов, в частности, Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Большая Новоселка Донецкой области; Новодаровка, Красная Криница, Новоданиловка Запорожской области и Змиевка, Дачи и Камышаны Херсонской области. Совершили артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Егоровка, Малая Токмачка Запорожской области; Марганецкая община Днепропетровской области; Золотая Балка, Садовое, Антоновка, Приозерное Херсонской области и Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Ответ ВСУ

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.