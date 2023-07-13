Оккупанты нанесли 60 авиационных ударов по Украине за сутки: новости с фронта от Генштаба ВСУ

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было задействовано 15 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены 11 ударных БпЛА. В общем, враг нанес более 60 авиационных ударов и совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения потерпели жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 13 июля.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка Сумской области и Возрожденское, Избицкое, Землянки Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка Сумской области и Возрожденское, Избицкое, Землянки Харьковской области. На Купянском направлении украинские воины держат оборону. Россияне нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двухлетнее, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

украинские воины держат оборону. Россияне нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двухлетнее, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанесли авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Серебрянский лес, Белогоровка в Луганской области и Спорное, Берестово, Раздоловка Донецкой области.

в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанесли авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Серебрянский лес, Белогоровка в Луганской области и Спорное, Берестово, Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Ступочек, Александро-Шультиного и Дилиевки. Пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Северное и Южное Донецкой области.

враг нанес авиационные удары в районах Ступочек, Александро-Шультиного и Дилиевки. Пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Северное и Южное Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Керамик Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Пантелеймоновки Донецкой области. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов: Керамик, Бердичи, Авдеевка, Яснобродовка и Карловка Донецкой области.

украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Керамик Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Пантелеймоновки Донецкой области. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов: Керамик, Бердичи, Авдеевка, Яснобродовка и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление войск РФ в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление войск РФ в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационные удары возле Золотой Нивы, Макаровки и Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационные удары возле Золотой Нивы, Макаровки и Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершили артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов: Левадное, Ольговское, Малиновка, Егоровка и Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дорожное, Тягинка, Ромашково, Софиевка, Станислав Херсонской области и город Херсон. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ответ ВСУ

Авиация сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 4 удара по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.