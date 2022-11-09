Оккупанты нанесли 8 ракетных и 10 авиаударов, а ВСУ поразили опорные пункты и позиции врага: главное со сводки Генштаба

Российские оккупационные войска в течение текущих суток нанесли 8 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершили более 4 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сохраняется угроза ударов с территории Беларуси.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ 9 ноября.

Отмечается, что удары противника получили районы более 15 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Сумской областей.

В Генштабе сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной российско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противникам и применения ударных БпЛА с территории и воздушного пространства" Республики, – говорится в сообщении.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

На Северском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новониколаевка и Уланово Сумской области. Также враг задействовал ударный БпЛА;

На Слобожанском направлении из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка и Колодязное. Применен ударный БпЛА;

На Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Купянск и Белогоровка;

На Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Опросное, Нью-Йорк и Южное;

На Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Каменка, Веселое и Новобахмутовка;

На Новопавловском и Запорожском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка и Каменское;

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более 25 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 50 вылетов.

Сопротивление Сил обороны Украины

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 4 удара. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Также украинские защитники в разных направлениях сбили 5 БпЛА "Шахед" и 2 "Орланы".

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.

Напомним, что в среду, 9 ноября, после полуночи, россияне атаковали Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БПЛА Shahed-136. Часть из них удалось сбить.