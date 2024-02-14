Оккупанты нанесли артудару по Никополю: есть раненые местные жители

В результате атаки в городе повреждены частные дома.

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Никополю на Днепропетровщине. В результате чего пострадал местный житель.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

Как отмечается, российские военные нанесли артиллерийский удар по городу. В результате пострадал 33-летний мужчина. У него диагностировали проникающее ранение грудной полости. Пострадавший в тяжелом состоянии. Ему оказывают помощь врачи.

“В результате атаки в городе повреждены частные дома, хозяйственные постройки, газопровод. Обследование территории продолжается”, — рассказал Сергей Лысак.

Напомним, что российские войска стремятся захватить Авдеевку, ведь это – "ворота" до полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

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