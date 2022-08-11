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Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки и Марьинки — Генштаб

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Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки и Марьинки — Генштаб

Враг пытался вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имел, понес потери и отошел.

На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы врага были нацелены в районы населенных пунктов Марьинка, Нетайлово, Авдеевка, Опросное и Красногоровка.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

Оккупанты также нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки и Марьинки.

Враг пытался вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имел, понес потери и отошел.

Напомним, российские военные продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Захватчики снова стреляли по территории атомной электростанции, попав совсем недалеко от первого энергоблока. Россияне повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление. Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.

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