Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки и Марьинки — Генштаб

Враг пытался вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имел, понес потери и отошел.
На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы врага были нацелены в районы населенных пунктов Марьинка, Нетайлово, Авдеевка, Опросное и Красногоровка.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.
Оккупанты также нанесли авиационные удары вблизи Авдеевки и Марьинки.
Враг пытался вести штурмовые действия в направлениях Марьинки и Песков, успеха не имел, понес потери и отошел.
Напомним, российские военные продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Захватчики снова стреляли по территории атомной электростанции, попав совсем недалеко от первого энергоблока. Россияне повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление. Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.
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