Оккупанты нанесли авиационный удар по центру Херсона (фото)

В результате авиудара повреждены многоэтажные и частные дома в центре города.

Российские оккупанты в очередной раз нанесли авиационный удар по центру Херсона. Уже известно об одной раненой женщине.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

“Пока известно об одной раненой. Женщина 73 лет на момент удара находилась во дворе. Травмированную госпитализировали в больницу с контузией и обломочным ранением. В результате авиудара повреждены многоэтажные и частные дома в центре города. Информация уточняется”, — подчеркнул Роман Мрочко.

Напомним, что оккупанты грозятся снова оккупировать Херсон.

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