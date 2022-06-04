Оккупанты нанесли авиационный удар по Каменскому – Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что происходит на фронте в течение 101-го дня полномасштабной войны.

В Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска применяли реактивные системы залпового огня. Враг стрелял по районам Гуляйполя, Орехова и Зеленого Роща.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 4 июня.

Также оккупанты нанесли авиационный удар самолетами Су-25 по Каменскому, что в Днепропетровской области.

Напомним, Россия из артиллерии обстреляла несколько сел на Черниговщине и Сумщине. Между тем, на Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась без изменений.

Они хотели спасти единственного сына от русской армии, но потеряли его – "Дневники войны"

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