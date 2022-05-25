Оккупанты нанесли авиаракетный удар по мирным домам Краматорска

Российские оккупанты снова обстреляли Краматорск — захватчики нанесли авиаракетный удар по городу в Донецкой области.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

"Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв", — написал он.

Мэр Краматорска подчеркнул, что еще рано возвращаться в город, поскольку это очень опасно. "Друзья, я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где-то там, а у нас — рядом! Еще рано возвращаться, как бы тяжело вам ни было. Берегите себя, я вас умоляю", — отметил Гончаренко.

Стоит отметить, что 8 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела там находились около 4 тыс. человек, ведь продолжалась эвакуация жителей Донецкой области. В результате ракетного удара погиб 61 человек и 121 был ранен.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 91-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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