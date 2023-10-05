Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Херсонской области: есть пострадавшие (фото)

Пострадали водитель "скорой" и фельдшер.
В четверг, 5 октября, после обеда Россия нанесла пять авиаударов в районе города Берислав Херсонской области. Есть прямое попадание по городской больнице.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
В результате ракетной атаки полностью уничтожен четвертый этаж больницы, еще один — частично. Также вражеским огнем повреждены машины скорой помощи.
"Пострадали двое медработников. У водителя "скорой" – перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию", — проинформировал глава области.
Информация уточняется.
Прокудин призвал жителей области пройти срочно в укрытие, есть повторная угроза авиаудара.
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