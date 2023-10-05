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Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Херсонской области: есть пострадавшие (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Херсонской области: есть пострадавшие (фото)

Авиаудар по больнице в Бериславе / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Пострадали водитель "скорой" и фельдшер.

В четверг, 5 октября, после обеда Россия нанесла пять авиаударов в районе города Берислав Херсонской области. Есть прямое попадание по городской больнице.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В результате ракетной атаки полностью уничтожен четвертый этаж больницы, еще один — частично. Также вражеским огнем повреждены машины скорой помощи.

"Пострадали двое медработников. У водителя "скорой" – перелом ноги и ранение головы, фельдшер получил контузию", — проинформировал глава области.

Авиаудар по больнице в Бериславе / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Авиаудар по больнице в Бериславе / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Авиаудар по больнице в Бериславе / © Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Авиаудар по больнице в Бериславе / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Информация уточняется.

Прокудин призвал жителей области пройти срочно в укрытие, есть повторная угроза авиаудара.

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Дата публикации
Просмотры
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