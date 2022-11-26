Оккупанты нанесли авиаудар по Часовому Яру: есть раненые и ужасные разрушения (фото)

Российские войска нанесли авиаудар по Временному Яру в Донецкой области 26 ноября, в результате чего были ранены три человека.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россияне нанесли авиаудар по Часовому Яру — три человека получили ранения. Прямыми попаданиями разрушен подъезд пятиэтажки, поврежден недострой и склад", — говорится в заявлении.

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Кириленко отметил, что не проходит ни одного дня, чтобы оккупанты не нанесли удары по гражданским в Донецкой области. "Прилететь" может куда угодно и в любое время.

"Остаться в области – опасно! Эвакуируйтесь!" – призвал глава ОВА.

Напомним, в прошлый раз Часив Яр был под вражеским обстрелом 22 ноября. Тогда ранения получили два человека.

Добавим, что российские войска 25 ноября нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области, в результате которого был ранен 71-летний мужчина.

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