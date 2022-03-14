Оккупанты нанесли авиаудар по частному сектору города Ахтырка, есть погибшие — мэр города

Данные о погибших и пострадавших уточняются.

Ночью российские оккупанты нанесли авиаудар по частному сектору города Ахтырка, есть погибшие.

Об этом 14 марта сообщил городской голова Павел Кузьменко.

"В городе Ахтырка ночью сегодня была авиабомбардировка, целью которой были жилые дома частного сектора, где погибли по меньшей мере трое гражданских людей. Других еще пока не нашли", — сказал он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 19-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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