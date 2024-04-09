Оккупанты нанесли авиаудар по Донетчине: есть жертва, под завалами могут быть люди — фото

Оккупанты снова атаковали Донецкую область.
Оккупационные войска России днем 9 апреля нанесли удар авиабомбой по Донетчине. По меньшей мере, один человек погиб, трое — ранены.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.
"Константиновка подверглась авиаудару — сейчас известно о 1 погибшем и 2 раненых. Кроме того, под завалами одного из домов, возможно, находятся еще 2 человека — продолжается поисковая операция", - рассказал он.
Филашкин добавил, что всего бомбой повреждено 27 частных домов, три многоэтажки, два инфраструктурных объекта и админздание.
Еще один человек получил ранения в Соколе Очеретинского общества — его доставили в больницу.
Напомним, в Полтавской области выросло количество пострадавших после удара РФ.
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