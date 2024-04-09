Оккупанты нанесли авиаудар по Донетчине: есть жертва, под завалами могут быть люди — фото

Оккупационные войска России днем 9 апреля нанесли удар авиабомбой по Донетчине. По меньшей мере, один человек погиб, трое — ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

"Константиновка подверглась авиаудару — сейчас известно о 1 погибшем и 2 раненых. Кроме того, под завалами одного из домов, возможно, находятся еще 2 человека — продолжается поисковая операция", - рассказал он.

Последствия удара авиабомбой по Донбасу / Фото: Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Последствия удара авиабомбой по Донбасу / Фото: Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Филашкин добавил, что всего бомбой повреждено 27 частных домов, три многоэтажки, два инфраструктурных объекта и админздание.

Еще один человек получил ранения в Соколе Очеретинского общества — его доставили в больницу.

Напомним, в Полтавской области выросло количество пострадавших после удара РФ.

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