Оккупанты нанесли авиаудар по многоэтажке в Бахмуте: под завалами могут быть люди (видео)

В ночь на 20 сентября оккупанты нанесли авиаудар по многоэтажке в Бахмуте, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Около часа ночи враги нанесли авиаудар по Бахмуту — попали в многоэтажку. В доме обрушились три подъезда. Под завалами могут быть два человека. На месте работают спасатели. Также на территории громады накануне вечером под обстрел попало Хромово — один человек ранен", – отметил он.

Кириленко также подчеркнул, что громко прошла ночь в Северске. В результате обстрелов разрушены по меньшей мере 2 частных дома. Информация о пострадавших пока не поступала. Ночью россияне обстреляли старую часть Авдеевки, к утру — центральную. По предварительной информации, без жертв. В полпервого ночи обстрелы были в Богоявленке Угледарской громады.

"На Донбассе давно уже не осталось ни одного безопасного места. Эвакуируйтесь! Спасите жизнь себе и близким!", — призвал глава области.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 209-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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