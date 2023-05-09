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Оккупанты нанесли авиаудар по Орехову на Запорожье: разрушены дома – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
183
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты нанесли авиаудар по Орехову на Запорожье: разрушены дома – фото

Оккупанты нанесли авиаудара по Орехову. / Фото: ГСЧС в Запорожской области

В результате авиационного удара загорелись обломки зданий на площади 200 кв. м.

Во вторник, 9 мая, россияне нанесли авиаудар по городу Орехов Запорожской области. В результате вражеской агрессии разрушены 10 частных домов и повреждены еще 20 жилищ граждан.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

В результате авиационного удара загорелись обломки зданий на площади 200 кв.м. Прибывшие на место огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и провели поисково-спасательные работы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Для ликвидации привлекалось 9 спасателей и 2 единицы техники.

Оккупанты нанесли авиаудара по Орехову. / ©
Оккупанты нанесли авиаудара по Орехову.
Оккупанты нанесли авиаудара по Орехову. / ©
Оккупанты нанесли авиаудара по Орехову.
Оккупанты нанесли авиаудара по Орехову. / ©
Оккупанты нанесли авиаудара по Орехову.
Оккупанты нанесли авиаудара по Орехову. / ©
Оккупанты нанесли авиаудара по Орехову.

Напомним, в Днепре обломок ракеты упал на дом и пробил несколько этажей: владелец разрушенной квартиры рассказал подробности (фото).

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Дата публикации
Просмотры
183
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