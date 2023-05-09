Оккупанты нанесли авиаудар по Орехову на Запорожье: разрушены дома – фото

В результате авиационного удара загорелись обломки зданий на площади 200 кв. м.

Во вторник, 9 мая, россияне нанесли авиаудар по городу Орехов Запорожской области. В результате вражеской агрессии разрушены 10 частных домов и повреждены еще 20 жилищ граждан.

Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

В результате авиационного удара загорелись обломки зданий на площади 200 кв.м. Прибывшие на место огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание и провели поисково-спасательные работы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Для ликвидации привлекалось 9 спасателей и 2 единицы техники.

Оккупанты нанесли авиаудара по Орехову.

Оккупанты нанесли авиаудара по Орехову.

Оккупанты нанесли авиаудара по Орехову.

Оккупанты нанесли авиаудара по Орехову.

Напомним, в Днепре обломок ракеты упал на дом и пробил несколько этажей: владелец разрушенной квартиры рассказал подробности (фото).

Читайте также: