Оккупанты нанесли авиаудар по Северодонецку и попали в цистерну с азотной кислотой: что делать

Оккупанты нанесли авиаудар по Северодонецку и попали в цистерну с азотной кислотой: что делать

Российские войска 31 мая нанесли авиаудар по Северодонецку и попали в цистерну с азотной кислотой на химическом заводе. Жителей Луганской области призвали не оставлять укрытий.

Власти Луганской области призвали местных жителей подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

Об этом глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил в Сети.

"Авиаудар по Северодонецку. Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе. Срочно! Жители области! Не выходите из укрытий! Подготовьте защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором", – говорится в сообщении.

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"Следим за направлением ветра! Людям, оставшимся на свободной Луганщине и не имеющим связи — информация сообщена на местах оперативными службами", — добавил глава области.

Гайдай напомнил, что азотная кислота опасна:

при вдыхании, глотании, попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты оказывают раздражающее действие на дыхательные пути.

При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких.

появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

Первая помощь:

При попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10-30 мин. При попадании на кожу – пораженную поверхность обмыть водой, добавляя в нее питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 31 мая, оккупанты пытаются установить полный контроль над Северодонецком и оцепить подразделения Сил обороны, действующие на указанном направлении. Захватчики готовятся к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок.

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