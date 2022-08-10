Оккупанты нанесли авиаудары на Запорожском и Новопавловском направлениях

Российские войска 10 августа устроили ряд артиллерийских обстрелов в Новопавловском и Запорожском направлениях, а также нанесли авиаудары.
Кроме того, на этих направлениях действовали российские разведывательные беспилотники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Так, захватчики устроили обстрелы вблизи Новомихайловки, Угледара, Шевченко, Великой Новоселки, Белогорья, Бурлацкого и Ольговского.
Авиационные удары вражеские войска нанесли в районах населенных пунктов Павловка, Угледар, Новоселка, Новоданиловка и Полтавка.
Напомним, ВСУ отразили наступление российских войск в направлениях Авдеевки и Песков.
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