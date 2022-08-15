Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки — Генштаб

Дата публикации
Просмотры
106
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки — Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы районов Красногоровки, Песков, Опытного, Водяного и Марьинки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 15 августа.

Оккупанты нанесли авиационные удары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки.

Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

Напомним, на Бахмутском направлении оккупанты пытались штурмовать позиции украинских защитников, однако понесли потери и отошли.

Как остановить ядерный террор России на Запорожской АЭС и чего хочет Кремль - Ольга Кошарная

Как остановить ядерный террор России на Запорожской АЭС и чего хочет Кремль - Ольга Кошарная

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация