Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки — Генштаб

Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы районов Красногоровки, Песков, Опытного, Водяного и Марьинки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 15 августа.

Оккупанты нанесли авиационные удары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки.

Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.

Напомним, на Бахмутском направлении оккупанты пытались штурмовать позиции украинских защитников, однако понесли потери и отошли.

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