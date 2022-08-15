Оккупанты нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки — Генштаб

Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.
На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы районов Красногоровки, Песков, Опытного, Водяного и Марьинки.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины 15 августа.
Оккупанты нанесли авиационные удары возле Нью-Йорка, Водяного и Новобахмутовки.
Враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение в направлении Старомихайловки и Невельского.
Напомним, на Бахмутском направлении оккупанты пытались штурмовать позиции украинских защитников, однако понесли потери и отошли.
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