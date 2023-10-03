Оккупанты нанесли бомбовый удар по острову Змеиный

Российская армия нанесла бомбовый удар по острову Змеиный в Черном море.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Продолжая активность тактической авиации в Черном море, оккупанты применили две управляемые авиабомбы в направлении острова Змеиный", — говорится в сообщении в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время корабельная группировка врага развернута в количестве восьми кораблей, из которых семь находятся в Черном море и один в Азовском. По данным военных, корабли захватчиков маневрируют вдоль побережья РФ и временно оккупированной Автономной республики Крым. Ракетоносители пока заведены в пункты базирования.

Как сообщалось, РФ усилила воздушное патрулирование в Черном море из-за атак по Севастополю. Ключевым российским активом в этих операциях являются самолеты-амфибии Бе-12, спроектированные в 1950-х годах и вылетающие из баз в оккупированном Крыму.

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