Оккупанты нанесли два авиационных удара по Херсонщине: что известно

Армия агрессорки России вечером 18 марта нанесла два ракетных удара с использованием авиации по Херсонщине. Истребители СУ-35 выпустили две ракеты типа Х-59 по Бериславскому району.

Об этом в эфире марафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, одну из ракет уничтожили в воздухе. Вторая пала на сельскохозяйственные угодья.

"Херсонщина – аграрный регион. Там существует проблема с огромными заминированными сельскохозяйственными площадями, из-за чего не может начаться полноценная посевная и соответствующие работы. Зная это, войска РФ продолжают использовать средства экономического террора", – сказала Гуменюк.

Напомним, за минувшие сутки враг нанес 11 ракетных ударов, 4 из них — по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также зафиксировано 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны окупантов.

Читайте также:

"Если был ад, то он был именно здесь": в селе Херсонщины находят десятки трупов