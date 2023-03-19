Оккупанты нанесли два авиационных удара по Херсонщине: что известно

Одну ракету удалось уничтожить.
Армия агрессорки России вечером 18 марта нанесла два ракетных удара с использованием авиации по Херсонщине. Истребители СУ-35 выпустили две ракеты типа Х-59 по Бериславскому району.
Об этом в эфире марафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, одну из ракет уничтожили в воздухе. Вторая пала на сельскохозяйственные угодья.
"Херсонщина – аграрный регион. Там существует проблема с огромными заминированными сельскохозяйственными площадями, из-за чего не может начаться полноценная посевная и соответствующие работы. Зная это, войска РФ продолжают использовать средства экономического террора", – сказала Гуменюк.
Напомним, за минувшие сутки враг нанес 11 ракетных ударов, 4 из них — по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также зафиксировано 16 авиационных ударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня со стороны окупантов.
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