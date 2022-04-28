Оккупанты нанесли два удара по Киеву: что известно

Оккупанты нанесли два удара по Киеву: что известно

Российские оккупанты выпустили две ракеты по столице Украины.

Вечером, 28 апреля, российские оккупанты обстреляли Киев.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, попадания были в Шевченковском районе. На место происшествия уже прибыли спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

"Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте", — сообщил Кличко.

Представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага в комментарии "Громадському" сообщила, что одна ракета попала в объект, а другая - в жилой дом. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие, но неизвестно сколько.

Также она добавила, что попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди. На место выехали спасатели.

Напомним, сегодня в Киеве прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

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