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Оккупанты нанесли двойной удар по Днепропетровщине: пострадал спасатель – он в тяжелом состоянии

Оккупанты нанесли двойной удар по Днепропетровщине: пострадал спасатель – он в тяжелом состоянии

Удар РФ по Днепропетровской области /Фото: Сергей Лысак

Россия два раза подряд атаковала Покровскую громаду.

Оккупационные войска России 8 июня нанесли двойной удар беспилотниками по Покровской громаде на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки пострадал спасатель, он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Когда пожарные приехали ликвидировать последствия предыдущей атаки, ударил дроном повторно. 28-летний мужчина в больнице. Состояние — тяжелое", - говорится в сообщении.

Напомним, Путин изменил "теорию победы" в войне против Украины – аналитики ISW проанализировали.

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