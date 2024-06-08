Оккупанты нанесли двойной удар по Днепропетровщине: пострадал спасатель – он в тяжелом состоянии

Оккупационные войска России 8 июня нанесли двойной удар беспилотниками по Покровской громаде на Днепропетровщине. В результате вражеской атаки пострадал спасатель, он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Когда пожарные приехали ликвидировать последствия предыдущей атаки, ударил дроном повторно. 28-летний мужчина в больнице. Состояние — тяжелое", - говорится в сообщении.

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