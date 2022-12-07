Оккупанты нанесли мощный удар по Курахово: есть жертвы и раненые (видео)

Российские войска нанесли сильный удар по Курахово в Донецкой области 7 декабря, в результате чего погибли шесть мирных людей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Мощный удар по Курахово. По оперативным данным, по меньшей мере шесть гражданских погибли, пятеро ранены", — говорится в заявлении.

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Глава области уточнил, что захватчики нанесли удар по центру Курахово.

Под вражеским огнем оказались рынок, автостанция, заправки, жилые дома.

"Очередное преступление россиян на нашей земле — фиксируем его и преодолеваем последствия. Оккупанты за все будут держать ответ", — подчеркнул Кириленко.

Заметим, что одни из самых ожесточенных боев в Украине сегодня ведутся в Донецкой области. Как пояснил военный эксперт Олег Жданов, там российские войска уперлись в Бахмут-Авдеевку-Соледар-Пески и сосредоточили там основные усилия. На остальных участках у них нет сил и они боятся перехода ВСУ в наступление.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 6 декабря украинские войска в Донецкой области отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка, Новобахмутовка, Марьинка и Новомихайловка.

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