Оккупанты нанесли новый ракетный удар по Украине: в каких регионах прогремели взрывы

Российская Федерация снова устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Первые сообщения о том, что ВС РФ осуществила запуски воздушных целей, появились еще в 6:34. В областях, где была объявлена воздушная тревога, фиксировалась ракетная опасность.

"Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" — предупредили украинцев в Воздушных силах. В 6:48 российские крылатые ракеты уже пересекли границу с Украиной по двум направлениям и летели атаковать мирные города.

"Враг нанес массированный удар сегодня разными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, пожалуй, "Калибров" не было, а так мы видели и "Кинжалы", и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты. Далее видим применение "Шахедов", летели с юго-восточного направления. Применяли ракеты Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 были применены. По предварительной информации — ракеты Х-101, Х-555 традиционно", — сказал Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Украины.

Где звучали взрывы

В Киеве утром 29 декабря прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны.

"Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" – отметил Кличко.

В Святошинском районе столицы предварительно упали обломки, сообщил глава Киевской МВА Сергей Попко.

"Выясняется информация о возможных разрушениях. Находитесь в укрытиях", — отметил Попко.

Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

Львов

Львов атаковали более десяти дронов Shahed. Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры.

По предварительной информации, попадание в жилой дом во Львове. Есть пострадавшие.

В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно – из-за падения обломков ракеты.

На место следуют все профильные службы.

По последним данным, погиб человек.

Последствия ракетного удара по Львову / Фото: facebook/Андрей Садовой

Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что известно по меньшей мере о 12 "прилетах". Предварительно город обстреливали ракетами С-300 и Х-22. Имеются проблемы с подачей электричества для транспорта. Оккупанты повредили больницу в Киевском районе, сообщил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

По последним данным, погиб человек из-за вражеской атаки.

Сумщина

Российские оккупанты также утром нанесли ракетный удар по Конотопу на Сумщине. Три человека пострадали, повреждены многоэтажки и авто.

Одесса

В ночь на 29 декабря россияне запустили дроны на Одессу. Там обломки сбитого беспилотника повредили многоэтажку, после чего вспыхнул пожар.

Хмельницкая область

На Хмельнитчине во время масштабной воздушной тревоги в пятницу, 29 декабря, прогремели взрывы.

Днепр

В Днепре есть погибшие и пострадавшие, написал мэр города Борис Филатов. Власти официально пока не информируют о последствиях, но местные пишут, что в Днепре горит торговый центр, также под удар попал роддом.

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