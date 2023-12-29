Оккупанты нанесли новый ракетный удар по Украине: в каких регионах прогремели взрывы

Российские оккупанты с утра атакуют Украину ракетами и дронами.
Российская Федерация снова устроила массированный обстрел Украины и запустила крылатые ракеты по мирным городам. Первые сообщения о том, что ВС РФ осуществила запуски воздушных целей, появились еще в 6:34. В областях, где была объявлена воздушная тревога, фиксировалась ракетная опасность.
"Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" — предупредили украинцев в Воздушных силах. В 6:48 российские крылатые ракеты уже пересекли границу с Украиной по двум направлениям и летели атаковать мирные города.
"Враг нанес массированный удар сегодня разными средствами воздушного нападения. Фактически летело все, пожалуй, "Калибров" не было, а так мы видели и "Кинжалы", и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты. Далее видим применение "Шахедов", летели с юго-восточного направления. Применяли ракеты Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 были применены. По предварительной информации — ракеты Х-101, Х-555 традиционно", — сказал Юрий Игнат, спикер Воздушных сил Украины.
Где звучали взрывы
В Киеве утром 29 декабря прогремели взрывы. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе противовоздушной обороны.
"Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" – отметил Кличко.
В Святошинском районе столицы предварительно упали обломки, сообщил глава Киевской МВА Сергей Попко.
"Выясняется информация о возможных разрушениях. Находитесь в укрытиях", — отметил Попко.
Взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".
Львов
Львов атаковали более десяти дронов Shahed. Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры.
По предварительной информации, попадание в жилой дом во Львове. Есть пострадавшие.
В одном из лицеев города начался пожар. Вероятно – из-за падения обломков ракеты.
На место следуют все профильные службы.
По последним данным, погиб человек.
Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что известно по меньшей мере о 12 "прилетах". Предварительно город обстреливали ракетами С-300 и Х-22. Имеются проблемы с подачей электричества для транспорта. Оккупанты повредили больницу в Киевском районе, сообщил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.
По последним данным, погиб человек из-за вражеской атаки.
Сумщина
Российские оккупанты также утром нанесли ракетный удар по Конотопу на Сумщине. Три человека пострадали, повреждены многоэтажки и авто.
Одесса
В ночь на 29 декабря россияне запустили дроны на Одессу. Там обломки сбитого беспилотника повредили многоэтажку, после чего вспыхнул пожар.
Хмельницкая область
На Хмельнитчине во время масштабной воздушной тревоги в пятницу, 29 декабря, прогремели взрывы.
Днепр
В Днепре есть погибшие и пострадавшие, написал мэр города Борис Филатов. Власти официально пока не информируют о последствиях, но местные пишут, что в Днепре горит торговый центр, также под удар попал роддом.
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