Оккупанты нанесли очередной удар по Сумщине: есть погибшие и раненые (фото)

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумщину из РСЗО. Под огнем находился город Ворожба. Там было зафиксировано восемь взрывов.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

Как отмечается, во время российских обстрелов города Ворожба погиб 40-летний мужчина. Травмы получила его мать и еще один человек.

По предварительной информации повреждены пять жилых домов, хозяйственные сооружения, электрические сети, интернет-связь. На месте работают соответствующие службы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Враг обязательно ответит за каждое свое преступление. Просим жителей приграничных громад не подвергать себя опасности и воспользоваться предложениями по эвакуации в более безопасные громады и регионы”, — рассказали в областной военной администрации.

Напомним, что российские ДРГ пытаются постоянно прорвать госграницу Украины в приграничной области Сумской , Черниговской и Богодуховском районе Харьковской областей.

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